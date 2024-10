“Vogliamo regalare emozioni”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita contro la Casertana, in programma domenica alle 15 (su Telecolor, dalle 14.30, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Pinto, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

INSISTERE. “La vittoria con il Monopoli dà consapevolezza. Bisogna insistere: la parola chiave è quella. A causa delle defezioni abbiamo dovuto cambiare alcune posizioni in campo, dobbiamo migliorare sul profilo della conoscenza. Dobbiamo essere una squadra che trasmette emozioni. Occorre progredire in tante cose, anche negli ultimi 16 metri”.

FORMAZIONE. “Recuperiamo Ierardi. De Rose? Aspettiamo la prossima settimana per capire quando rientrerà con esattezza. Bethers è disponibile. Adamonis ha fatto bene e merita la conferma. Reintegri in organico? Dobbiamo concentrarci sui giocatori a disposizione, non c’è altro su cui ragionare”.

CASERTANA. “Non ci sono partite facili. Ci sono tante squadre organizzate come la Casertana. Più che al loro sistema di gioco, dobbiamo leggere bene il loro modo di occupare gli spazi, in questo senso sono simili al Picerno”.