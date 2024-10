CALTAGIRONE (CATANIA) – Gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno eseguito il provvedimento emesso dal questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività di un bar del centro cittadino a causa della presenza di clienti con precedenti, anche in materia di stupefacenti. Sulla base degli accertamenti degli agenti è stata disposta la temporanea sospensione del bar per 7 giorni, abituale ritrovo di persone pregiudicate, per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, come pure per assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.