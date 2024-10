Autovelox non omologato, annullate le multe

MARSALA (TRAPANI) – “Non è sufficiente che un autovelox sia autorizzato, deve essere anche omologato”. Lo ha sentenziato, in sede di giudizio d’appello, anche il tribunale di Marsala, rigettando il ricorso del Comune contro l’annullamento da parte del giudice di pace di cinque multe per eccesso di velocità elevate dalla polizia municipale con l’autovelox fisso sulla strada statale 115 per Mazara del Vallo. In quel tratto il limite di velocità è di 50 chilometri orari.

Il giudice ha accolto le argomentazioni dell’avvocato che ha assistito l’automobilista multato. Il legale ha spiegato come “l’orientamento ormai maggioritario è quello di ritenere distinte le procedure di approvazione e omologazione, sulla scorta anche dell’ordinanza della Cassazione n. 10505/2024 del 18 aprile scorso”. Le multe per eccesso di velocità annullate sono quelle elevate con l’autovelox installato tempo fa in alto su un palo. Autovelox poi sostituto con l’attuale, posto in basso sul marciapiedi. Ma anche quest’ultimo sarebbe non omologato. E per questo sono stati avanzati altri ricorsi da parte di automobilisti multati.