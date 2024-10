Videochiamata alla zia con madre morta: ‘È stato papà’

CASERTA – Ha strangolato la moglie 24enne, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fatto davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. L’ennesimo femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5 a San Felice a Cancello, nel Casertano. Autore del delitto un 30enne albanese, Lulzim Toci, che dopo diverse ore di interrogatorio è stato fermato per omicidio aggravato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Sono stati i due bambini a mostrare alla zia in videochiamata il cadavere della loro madre, Eleonor, sul letto, dicendole: “Papà ha ucciso mamma”. Così ha raccontato la cognata di Eleonor ai carabinieri. La donna avrebbe detto che a casa sua sarebbe arrivato il marito della donna, chiedendole di accompagnarlo in ospedale. Lei però si sarebbe insospettita e così ha videochiamato i bambini, che gli hanno mostrato il corpo della madre. A quel punto la donna ha subito chiamato i carabinieri, denunciando il femminicidio.