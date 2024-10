Catania: ladri di sportelli beccati in azione

CATANIA – Hanno rubato gli sportelli di un’auto in sosta sotto gli occhi della proprietaria, ma sono stati arrestati dalla polizia. La donna ha beccato i due ladri in azione, nelle primissime ore del giorno nella zona del porto, negli stessi istanti in cui i due uomini stavano smontando gli sportelli per caricarli rapidamente in un’auto per poi darsi alla fuga, uno a bordo dell’auto e l’altro in sella ad uno scooter. Grazie alla descrizione fornita dalla donna sui due uomini e sull’auto utilizzata per compiere il furto, i poliziotti si sono subito messi alla ricerca dei ladri, perlustrando la zona di via Zia Lisa dove, in pochi minuti, i due ladri di portiere sono stati individuati in via Acquicella mentre stavano per scaricare dall’auto i due sportelli rubati poco prima.

Alla vista della volante, i due hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati prontamente bloccati dai poliziotti che li hanno identificati e sottoposti a perquisizione. Gli autori del furto, due pregiudicati catanesi di 53 e 57 anni, sono stati trovati in possesso di chiavi inglesi di diversa misura, cacciaviti e, persino, di un coltello da cucina, arnesi utili per smontare parti di auto. La perquisizione è stata estesa anche all’auto ove i poliziotti, oltre ai due sportelli appena rubati, hanno rinvenuto un’altra portiera, nascosta nel bagagliaio sotto ad una coperta. Dagli accertamenti è emerso che l’ulteriore sportello trovato era stato asportato poco prima da un’altra autovettura. Anche la stessa auto impiegata per commettere il furto è risultata rubata ad un pensionato. I due pregiudicati sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, mentre i tre sportelli recuperati sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.