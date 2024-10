Il parcheggio conteso, tra risse e minacce ai poliziotti

CATANIA – Una furiosa contesa del parcheggio auto nell’area condominiale è stata risolta dalla polizia di Catania dopo l’ennesima lite, particolarmente violenta, tra due nuclei familiari di un condominio nel quartiere San Leone, nei pressi di corso Indipendenza. Nell’ultimo periodo, vecchi rancori, mai sopiti, sono riemersi tra le due famiglie che, in appena tre giorni, si sono pesantemente scontrate, con insulti e minacce, legate al parcheggio di un’auto. In tutte le occasioni, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi.

In un’occasione, un 60enne, appartenente a una delle due famiglie coinvolte, è passato dalle parole ai fatti, mandando in frantumi il lunotto posteriore dell’auto della controparte e, per questo motivo, è stato denunciato. Nell’ultima lite, avvenuta di buon mattino, le due parti sono arrivate a minacciarsi a vicenda di morte, al punto che è stato chiesto, ancora una volta, l’intervento della polizia.

Gli agenti hanno tentato di far ragionare le parti, dal canto loro i condomini si sono scagliati contro i poliziotti, rivolgendo minacce e pesanti insulti, al punto che si è reso necessario l’uso del taser e un agente è stato colpito al volto da uno schiaffo. Riportata la situazione sotto controllo, i tre protagonisti della lite sono stati denunciati per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, il 60enne è stato denunciato dall’altro condomino per danneggiamento della propria auto ed è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.