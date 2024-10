Minacce alla compagna: “Ti brucio l’auto”

GRAMMICHELE (CATANIA) – Un 37enne di Grammichele è stato arrestato dai carabinieri per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni al 112 che riferivano della presenza in strada di un uomo che gridava forsennatamente, minacciando di dar fuoco all’auto della compagna, una Fiat Punto bianca. La pattuglia ha trovato il 37enne che stava inveendo nei confronti della compagna 39enne che, attonita, si trovava alla finestra della loro casa. Dopo aver colpito l’auto della donna con diversi pugni, l’esagitato ha rotto uno dei finestrini e ha poi rivolto la sua rabbia anche verso i carabinieri, insultandoli e minacciandoli. Una volta bloccato, è stato portato in caserma dove è stato visitato dai sanitari del 118. Il 37enne è poi stato associato al carcere di Caltagirone.