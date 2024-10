Formaggi e funghi conservati tra i rifiuti

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri di Pedara hanno denunciato un 65enne per violazione della normativa in materia di sicurezza alimentare, esercizio abusivo di attività commerciale e detenzione di alimenti in condizioni non conformi agli standard igienico-sanitari. I militari durante un controllo nella zona di Tarderia hanno notato il 65enne mentre vendeva generi alimentari su una bancarella. Dall’ispezione è emersa l’assenza di qualsiasi autorizzazione alla vendita di alimenti. I depositi dove conservava gli alimenti sono apparsi ai militari fatiscenti, privi di adeguate chiusure e posti in un contesto di totale degrado. Inoltre, i generi alimentari erano conservati in un ambiente circondato da rifiuti di ogni tipo e, pertanto, sprovvisto dei requisiti sanitari minimi previsti. A quel punto, tutti gli alimenti trovati, 500 chili di formaggi, tra freschi e stagionati, 45 chili di funghi freschi e 48 uova, sono stati sequestrati per la successiva distruzione.