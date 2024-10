La Lega in piazza a Palermo per Salvini

PALERMO – In piazza Politeama a Palermo manifestazione della Lega per solidarietà a Matteo Salvini, per il quale la Procura ha chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito 5 anni fa, quando era ministro dell’Interno nel governo Conte 1, lo sbarco a 147 migranti soccorsi dalla Open Arms rimasti in mare per 19 giorni. In piazza ci sono i ministri Giuseppe Valditara, Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti, oltre a parlamentari nazionali e regionali della Lega. Presenti anche alcuni cittadini militanti del Carroccio.

Attraverso gli altoparlanti vengono diffusi stralci degli interventi in Tribunale dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale di Salvini. “Colpevole di avere difeso l’Italia, art.52 la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini #iostoconSalvini” è la scritta che campeggia sulle magliette nere con stampato al centro il volto di Salvini indossate da dirigenti e militanti.

“Non sono stato convocato da Salvini qui in piazza, io ho il legittimo diritto di venire a manifestare non contro qualcosa ma a sostegno di Salvini – ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli -. Sono convinto che la difesa dei confini sia sacra e un dovere. Per me Salvini dovrebbe essere premiato no punito, peggio ancora condannato”.

“Credo di essere un cittadino libero che va dove ritiene di dovere andare, manifestare la solidarietà a Matteo Salvini credo sia un atto doveroso per chi crede nella sua politica”, ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se sia opportuna la sua presenza come rappresentante delle istituzioni alla manifestazione. In piazza anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Sono qui primo perché ero al governo con Salvini in quel momento e secondo perché sono della Lega come lui”.

“Siamo con te, amico mio! Matteo Salvini merita una medaglia per aver difeso l’Europa”, scrive in un tweet il primo ministro ungherese, Viktor Orban. Il leader magiaro condivide il post su X di Salvini con la foto all’ingresso all’aula bunker di Palermo.