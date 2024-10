Slot machine irregolari nel chiosco bar catanese

CATANIA – Durante controlli nel quartiere Nesima i poliziotti catanesi hanno scoperto un chiosco-bar di via Sebastiano Catania che è risultato privo della licenza commerciale. A catturare l’attenzione dei poliziotti sono state quattro slot machine risultate irregolari. Gli agenti, insieme al personale dell’Agenzia dei Monopoli, hanno accertato il mancato collegamento delle quattro apparecchiature alla rete dei Monopoli di Stato, nonostante fossero messe a disposizione degli utenti per il gioco con vincite in denaro. Inoltre, sulle slot si trovavano apposti quattro “nulla osta di esercizio” con l’intestazione dell’Agenzia dei Monopoli e il sigillo della Repubblica, palesemente falsi. Inoltre, i poliziotti hanno verificato la manomissione dei sigilli gioco per eludere qualsiasi tipo di tracciabilità delle giocate. Le apparecchiature manomesse, la documentazione contraffatta e 2.800 euro trovati all’interno delle macchinette sono stati sequestrati e il titolare dell’attività è stato denunciato per falsità materiale, esercizio abusivo di giochi e scommesse e contraffazione di sigilli dello Stato. Sono scattate multe per 68 mila euro.