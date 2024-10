VILLABATE (PALERMO) – Un 68enne di Villabate è stato investito da un giovane alla guida di uno scooter Honda Sh ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il giovane, nonostante sia stato sbalzato dalla sella, si è rialzato ed è scappato senza prestare soccorso. Sono in corso indagini da parte della polizia municipale, che sta cercando il pirata della strada.