CATANIA – Sono online sul sito del Comune di Catania, nella sezione “In Evidenza” (https://www.comune.catania.it/informazioni/news/default.aspx), le comunicazioni relative alle convocazioni per le prove scritte di tre concorsi banditi dall’Amministrazione comunale per agenti di polizia municipale, istruttori contabili-ragionieri, istruttori tecnici. Le prove scritte delle tre procedure selettive si svolgeranno, in modalità informatizzata con utilizzo di tablet, venerdì 25 ottobre con queste convocazioni: “Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di ottanta unità di agente di polizia municipale, area istruttori, famiglia vigilanza”, 25 ottobre 2024 ore 8.30, Palazzetto dello Sport Palacatania di Catania, corso Indipendenza n. 227; “Bando di concorso per 16 unità di istruttore contabile-ragioniere”, 25 ottobre 2024 ore 14, Palazzo della Cultura di Catania, via Vittorio Emanuele n. 121; “Bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 28 unità di istruttore tecnico, area degli istruttori”, 25 ottobre 2024 ore 17, Palazzo della Cultura di Catania, via Vittorio Emanuele n. 121.