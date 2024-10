Sette coltellate alla figlia, fermato 71enne

AGRIGENTO – Un settantunenne, Gaspare Priolo, è stato arrestato per tentativo di omicidio dalla polizia dopo aver accoltellato all’alba la figlia 34enne nella loro casa in una traversa di viale Emporium, fra Villaggio Peruzzo e San Leone, ad Agrigento. L’anziano, colto da malore, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove si trova ricoverato e vigilato dagli agenti della sezione Volanti della questura. Anche la figlia si trova ricoverata nello stesso ospedale: è stata colpita, con coltello, al braccio e all’addome. Quando i sanitari del 118 e i poliziotti sono giunti nell’abitazione del Villaggio Peruzzo hanno trovato la ragazza in una pozza di sangue e il padre disteso a terra, con una ferita alla testa. Ancora sconosciute le ragioni del gesto.