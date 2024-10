PALERMO – Da lunedì 28 ottobre e fino al 31 gennaio 2025, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in tratti saltuari fra i chilometri 124,350 e 124,950, a Enna, sarà in vigore la parzializzazione di entrambe le carreggiate mediante la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia. Sarà in vigore, nell’ambito delle aree di cantiere, il limite di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso. Il provvedimento si rende necessario per eseguire i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza.