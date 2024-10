Carpani: “Siamo da primi posti”

Le parole del centrocampista del Catania, Gianluca Carpani (foto Catania Fc Facebook), a Preview su Telecolor (ogni venerdì alle 14.30) in vista della gara in casa con il Latina, in programma domenica alle 15 al Massimino (su Telecolor, dalle 14.30, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

CONDIZIONI. “I due giorni precedenti alla partita di Foggia sono stati abbastanza duri, ma già da lunedì ho ripreso ad allenarmi senza problemi. Sto bene, sono a disposizione per domenica”.

FOGGIA. “Abbiamo analizzato le nostre criticità, legate soprattutto all’aspetto mentale. C’è stata una reazione da grande squadra. Dobbiamo ripartire da lì”.

RUOLO. “Nasco mezzala in un centrocampo a tre. Negli ultimi anni ho ricoperto diversi ruoli, l’importante è dare una mano alla squadra. La duttilità è fondamentale, il nostro gruppo ha tanti elementi in grado di occupare posizioni diverse. Le mie qualità principali sono la corsa e l’inserimento, in questo momento della stagione sono chiamato ad aiutare di più in fase di non possesso”.

GOL. “Spero si farne il maggior numero possibile. Mi è sempre piaciuto inserirmi in area. Ho segnato 3-4 gol a campionato per diversi anni, nell’ultimo biennio a Recanati ho trovato allenatori che mi hanno schierato nel ruolo ideale e la media è salita. L’esultanza sotto le curve del Massimino è indescrivibile. Sin qui ho fatto centro sempre sotto la curva sud e nello stesso minuto, il 24′: mi auguro di continuare così e di fare altrettanto sotto la nord, magari già domenica”.

CAMPIONATO. “Nel girone C ci sono piazze più calde rispetto agli altri gruppi. Questo Catania è una delle squadre migliori in cui ho mai giocato. Benevento avversario da battere? E’ un torneo talmente equilibrato da obbligarci a pensare domenica dopo domenica. Ci sono diversi club attrezzati per lottare per il vertice, noi siamo uno di quelli. Per come siamo costruiti e per come lavoriamo abbiamo tutti i mezzi per stare nelle prime posizioni”.

TOSCANO. “Lo conoscevo per averci giocato contro a Cesena, una squadra ingiocabile per intensità, caratteristica sulla quale lui insiste ogni giorno. A me sta benissimo, fa parte del mio modo di stare in campo”.