Catania ha una nuova isola ecologica

CATANIA – È stato aperto stamattina il secondo Centro comunale di raccolta (Ccr) nel Lotto Centro, gestito da Gema Spa: si tratta del Ccr Cairoli, accessibile dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 15.30, chiuso domenica e festivi, su una superficie di 5 mila mq con ingresso unico da via Fratelli Cairoli (angolo via Caracciolo). Si può entrare a piedi o con la vettura, dipende dalle quantità di rifiuti da conferire, l’utente può essere identificato direttamente con la tessera sanitaria o attraverso nome e codice fiscale.

Il Ccr è composto da tre aree di deposito rifiuti: due aree coperte in cui sono posizionate rispettivamente otto e nove casse scarrabili per conferire plastica, vetro, carta e cartone, sfalci di potatura e ingombranti. Nella terza area sono presenti invece contenitori per conferire diverse tipologie di materiali, da indumenti usati a pile esauste, batterie, toner e farmaci scaduti. Vi è infine l’area per il conferimento dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Il Ccr è dotato di impianti antincendio e videosorveglianza, illuminazione perimetrale con pannelli fotovoltaici, sistema di riconoscimento dell’utente tramite tessera sanitaria e un avanzato sistema di registrazione dei conferimenti. Due i sistemi di pesatura: con bilancia standard e con bilico per pesatura degli automezzi.

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre ad Alfonso Zito, direttore generale Gema Spa, gli assessori comunali Massimo Pesce (Ecologia) e Sergio Parisi (Politiche comunitarie).

“Le isole ecologiche sono fondamentali per una città come Catania – ha commentato il direttore Zito -, il Ccr Cairoli in particolare si trova a Nesima inferiore, già prima dell’apertura c’erano persone in coda ed è un segnale positivo. Speriamo che la cittadinanza risponda bene, la città deve compiere un salto culturale e i catanesi stessi devono avere la consapevolezza che creare cumuli non differenziati di rifiuti crea un problema a tutti. Come ha detto il sindaco Enrico Trantino si procederà all’assunzione di nuovi vigili urbani, che verranno dislocati nelle zone critiche. Gli strumenti per conferire correttamente ci sono, dal porta a porta alle isole ecologiche già presenti, a tutti gli eventi promossi in collaborazione con il Comune”.

“L’isola ecologica – ha rilevato l’assessore Pesce – riveste un ruolo centrale nella raccolta dei rifiuti perché oltre a invitare i cittadini a venire qui e poter conferire in modo corretto, farlo costituisce un sistema premiante poiché si traduce in uno sconto sulla Tari dell’anno successivo. Questo Ccr serve anche a informare e sensibilizzare tutti i cittadini su come differenziare correttamente i rifiuti”.

“Il Ccr Cairoli è stato realizzato con fondi del Pon Metro 2014-2020 – ha sottolineato l’assessore Parisi – programmazione che ha visto tanti progetti legati all’efficientamento energetico e transizione green, progetti che ora si stanno concretizzando e in particolare le isole ecologiche attraverso un perfetto gioco di squadra tra Politiche comunitarie, Ecologia e Lavori pubblici che hanno realizzato il progetto. Adesso con in testa l’assessore Pesce si curerà al meglio la gestione del Ccr Cairoli”.