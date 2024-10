Trentatrè anni per l’Avis di Enna

L’Avis di Enna festeggia con una donazione in autoemoteca in piazza Duomo i suoi trentatré anni di attività. I soci donatori sono oltre mille donatori, con decine di volontari che promuovono la cultura della donazione sul territorio e tanto entusiasmo. “L’Avis ennese, grazie ai suoi preziosi volontari – spiega orgogliosa la presidente Maria Elena Spalletta – è riuscita nel corso degli anni a far crescere il numero di donatori di sangue soprattutto tra i giovani, attraverso le diverse attività promozionali all’interno delle scuole e a quelle realizzate anche con la collaborazione di altre realtà territoriali. Ogni anno è un nuovo punto di partenza che ci spinge a fare sempre di più per far crescere quella che ormai tutti i volontari considerano una seconda casa. Ieri abbiamo raccolto venti sacche di sangue e giorno dopo giorno siamo orgogliosi dei nostri donatori perché, anche di domenica, scelgono di dedicare il loro tempo per salvare la vita di qualcuno che non conoscono senza ricevere nulla in cambio. Il nostro ingrediente segreto? Il sorriso. Il bisogno di sangue non si ferma, ogni giorno ci sono vite da salvare e per farlo bastano dieci minuti di sano altruismo”.