Ruba gratta e vinci, ucciso a colpi di forbici

MILANO – Hanno 30 e 49 anni i due cinesi arrestati per l’omicidio di Eros Di Ronza, il trentasettenne entrato in un bar di Milano per rubare i gratta e vinci e ucciso a colpi di forbici nonostante cercasse di scappare. I due arrestati sono nipote e marito della titolare del bar di via Giovanni Da Cermenate. Di Ronza, con un complice che i poliziotti stanno cercando, è arrivato in sella a uno scooter rubato nei giorni scorsi e, dopo aver forzato la saracinesca, è entrato facendo scattare l’allarme antintrusione mentre il complice è rimasto fuori a fare da palo.

Pochi istanti dopo, svegliato dall’allarme, è arrivato il 30enne che ha avuto un primo contatto con il palo e poi con il 37enne, che si era impossessato di diversi biglietti gratta e vinci. Nell’uscire da sotto la saracinesca forzata, l’uomo è stato ferito con delle forbici e ha cercato di scappare. Raggiunto dopo pochi metri dai due cinesi, Di Ronza è stato di nuovo colpito diverse volte con le stesse forbici.