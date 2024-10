‘Arrusti e mangia’ in nero: che multe all’Ottobrata

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Due VENDITORI dell’area ristorazione dell’Ottobrata di Zafferana Etna sono stati multati dai carabinieri per irregolarità nella mano d’opera impiegata. A un imprenditore 46enne di Agira, che aveva in regola solo una persona delle quattro al lavoro nel suo “arrusti e mangia”, sono state appioppate due sanzioni per oltre 14 mila euro ed è stata disposta anche la sospensione dell’attività. Il secondo commerciante, un sessantenne catanese anche lui proprietario di un “arrusti e mangia”, ha avuto sanzioni per oltre 10 mila euro perché dei 2 lavoratori presenti nessuno era stato regolarmente assunto e ha subito pure lui la sospensione dell’attività.