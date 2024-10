CATANIA – Un nuovo primato per il Liceo classico Mario Cutelli e Carmelo Salanitro. Con il punteggio massimo di 100/100 l’Istituto si pone tra le sole 13 scuole in Italia ad aver raggiunto questo traguardo su 750 progetti approvati nell’ambito dell’iniziativa Erasmus+ KA122 short term projects for mobility of learners and staff in school education. In occasione degli Erasmus Days, giornate dedicate agli eventi celebrativi dei programmi Erasmus+, domani alle 17 nell’aula magna della sede centrale di via Firenze si terrà il kick-off meeting del progetto “Re-imagining education: new paces in Eu spaces”. “Si tratta per noi – commenta la dirigente Elisa Colella – di una grande opportunità di ampliamento degli orizzonti educativi dei nostri docenti ma anche di un gruppo di studentesse e studenti, avvicinandoli all’Europa e favorendo una didattica più inclusiva, sostenibile e innovativa”. Il progetto favorisce il dialogo interculturale, aiutando i ragazzi a sviluppare competenze civiche e a diventare cittadini europei consapevoli.