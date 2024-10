Passa per un pugno di voti, meno di 10 mila, il sì al referendum pro-Ue in Moldavia. Il quesito è stato approvato dal 50,31% degli elettori contro il 49,69% dei no. Nelle presidenziali la presidente filo-occidentale Sandu con il 42% va al ballottaggio con il candidato socialista russofilo Stoianoglo che è al 26%. L’Ue denuncia ‘interferenze senza precedenti da parte di Mosca’. ‘Abbiamo combattuto e vinto lealmente. È stato un attacco alla democrazia. I banditi che vogliono tornare al potere a ogni costo volevano usarla come una debolezza’, ha commentato Sandu.