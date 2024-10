Catania-Messina in chiaro su Telecolor

Domenica 3 novembre, ore 19.30, stadio Angelo Massimino. L’appuntamento è fissato. Con il derby e con Telecolor.

La prima partita stagionale del Catania che la nostra emittente trasmetterà in diretta gratuita, in chiaro, sarà proprio l’attesa sfida casalinga con il Messina.

Telecolor, tv esclusivista del club rossazzurro, proporrà una versione maxi di Diretta Stadio: quasi 4 ore di racconto che prenderanno il via 60 minuti prima del calcio d’inizio con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti, proseguiranno con il racconto live del match e si concluderanno con il solito, ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori.

In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. La telecronaca sarà affidata ad Angelo Patanè e Carlo Breve. Interviste di Marco Carli.

Un nuovo, grande sforzo aziendale e redazionale per offrire il meglio ai nostri telespettatori. Telecolor c’è. Come sempre. Più di sempre.