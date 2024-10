Catania, il 67enne travolto e ucciso all’uscita dalla pizzeria

CATANIA – E’ ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che sabato sera a Catania, intorno alle 20, ha causato la morte del 67enne Salvatore Scuderi, travolto e ucciso da un’auto in via Sebastiano Catania. A investirlo un suv Bmw guidato da una donna incinta. Scuderi era appena uscito da una pizzeria, poi mentre attraversava l’impatto che non gli ha lasciato scampo. All’arrivo del 118 Scuderi era già morto. In stato di shock la donna alla guida che precauzionalmente è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro.