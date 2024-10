“Mi ha violentato in spiaggia”

TERMINI IMERESE (PALERMO) – I carabinieri di Termini Imerese hanno arrestato un 35enne pregiudicato con l’accusa di violenza sessuale e rapina: avrebbe aggredito una turista straniera mentre si trovava in spiaggia nella zona portuale. La donna ha denunciato di essere stata assalita da uno sconosciuto in pieno giorno: le avrebbe dapprima sottratto il cellulare impedendole di chiedere aiuto, per poi violentarla. Le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e le testimonianze hanno permesso ai militari di identificare il presunto violentatore.