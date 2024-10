Catania, il quartiere a luci rosse si tinge di verde

CATANIA – Dopo il cantiere aperto nei giorni scorsi nell’area del vecchio San Berillo, per la riqualificazione di via Di Prima e piazza Turi Ferro, ex Spirito Santo, hanno avuto inizio i lavori anche per la realizzazione di spazi a verde e nuova pavimentazione nelle vie Pistone e delle Finanze, cuore dell’antico quartiere a “luci rosse” nel centro di Catania.

Un altro lavoro pubblico promosso dall’amministrazione del sindaco Trantino, che si inserisce all’interno dei Piani Urbani Integrati previsti per il completamento del piano di riqualificazione di San Berillo, principalmente legati alle misure del Pnrr che interessano la città di Catania con diversi interventi di riqualificazione urbana, per un ammontare complessivo di 74 milioni di euro di investimenti.

L’area del nuovo progetto è costituita da due assi intersecati, via Pistone e via delle Finanze, che si estendono per una superficie di circa 2.000 mq nel quartiere storico di San Berillo. L’intervento prevede la rimozione della pavimentazione esistente in pietra lavica, la demolizione del sottofondo stradale e la posa di una nuova condotta per le acque di scarico. Verranno poi realizzate nuove pavimentazioni e saranno installate sedute e fioriere. Dal punto di vista impiantistico si procederà alla risistemazione dei corpi illuminanti esistenti e all’implementazione di una nuova illuminazione che, di concerto all’installazione di sistemi di videosorveglianza, garantiranno una maggiore sicurezza. L’area sarà inoltre dotata di copertura wi-fi e sarà resa prevalentemente pedonale grazie all’installazione di dissuasori mobili negli accessi delle due vie.

“La realizzazione di quanto previsto dal progetto – ha detto il sindaco Trantino – consentirà di valorizzare vie Pistone e delle Finanze per rendere il quartiere di San Berillo finalmente agibile dal punto di vista della vivibilità e dell’immagine collettiva di questa zona di Catania che stiamo ricucendo con il resto del centro storico, dopo decenni di incuria, sia migliorando le condizioni igienico-sanitarie, sia inserendo elementi di arredo urbano e di verde pubblico, garantendo finalmente accessibilità e sicurezza a una zona finora considerata marginale. E a breve partiranno anche i lavori di realizzazione del grande parco urbano attrezzato di oltre 7 mila quadrati nell’area dismessa compresa tra piazza della Repubblica e via Ventimiglia”.

Nell’ambito del progetto assistito dall’assessorato ai Lavori pubblici retto da Sergio Parisi, la cui realizzazione verrà completata in poco più di un anno, analogamente a quello della piazza Turi Ferro e via Di Prima (Rup di entrambi il direttore della struttura tecnica Fabio Finocchiaro), è anche previsto il miglioramento del sistema di deflusso delle acque piovane e delle dotazioni tecnologiche, ma anche una manutenzione straordinaria del sistema di pubblica illuminazione in alcune zone carente.

“Il progetto di rigenerazione e integrazione urbana di via Pistone e via delle Finanze – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici e politiche comunitarie Sergio Parisi – si inserisce all’interno della dozzina di quelli previsti per la città di Catania di riqualificazione urbana, finanziati durante la sindacatura di Salvo Pogliese. Pedonalizzeremo anche queste strade del vecchio rione San Berillo e le abbelliremo con tanti nuovi alberi, fioriere e panchine con una riqualificazione che cambierà totalmente il volto e la vivibilità, con un investimento di circa 2,5 milioni di euro”.