In Sicilia sarà un weekend ciclonico

E’ maltempo estremo da Nord a Sud. Colpa di una perturbazione atlantica molto intensa bloccata sull’Italia. Il sistema ciclonico, spiegano gli esperti meteo, assorbirà tantissimo calore latente dalle acque molto calde del mar Tirreno, approfondendosi in modo violento. Dopo avere colpito finora il Centro e il Nord, nel corso del weekend l’azione ciclonica si estenderà anche al Sud, con gran parte d’Italia sotto piogge e temporali. Al Sud le prime piogge arriveranno già oggi in particolare su Sicilia e Campania, ma sarà tra sabato e domenica che è atteso l’apice del maltempo con fenomeni diffusi. Proprio queste due regioni rischieranno fenomeni particolarmente intensi. Non sono esclusi infatti nubifragi reiterati soprattutto sui versanti ionici, con punte anche di oltre 200 mm e potenziali criticità idrogeologiche. Il tutto accompagnato da venti sostenuti a rotazione ciclonica, mari mossi o molto mossi e clima prettamente autunnale da Nord a Sud.