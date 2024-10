Ha infarto in casa, salvata dai poliziotti a Caltagirone

CALTAGIRONE (CATANIA) – Una 78enne che aveva avuto un infarto al miocardio, mentre era a casa in via Balatazze a Caltagirone, è stata salvata grazie all’intervento di agenti di polizia che le hanno praticato delle manovre salvavita in attesa dell’arrivo di personale del 118. La donna, a terra svenuta accanto alla figlia che aveva dato l’allarme chiamando il 112, ha ripreso conoscenza ed è stata poi trasferita all’ospedale Gravina, dove è ricoverata. I medici le hanno diagnosticato un infarto al miocardio.