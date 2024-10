CATANIA – Grave incidente in tangenziale questa mattina all’alba: un furgone con carrello che trasportava una barca si è schiantato in una galleria all’altezza di Misterbianco. Tangenziale bloccata in direzione Siracusa. Traffico in tilt, alcuni automobilisti segnalano 8 chilometri di fila all’altezza di San Giovanni Galermo.