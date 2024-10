Foggia-Catania, la partita del dolore

Sarà la partita del dolore quella che si giocherà domenica prossima alle 15 allo stadio Zaccheria di Foggia contro il Catania. Tutto l’ambiente è ancora scosso per la morte dei tre giovanissimi tifosi rossoneri nell’incidente stradale di domenica sera di ritorno dalla trasferta di Potenza. La società pugliese ha comunicato che l’intero incasso dei biglietti venduti sarà devoluto interamente alle famiglie delle vittime e che non verrà concesso alcun tipo di accredito. Inoltre, l’ingresso in campo delle squadre avverrà con 3 minuti di ritardo, in memoria dei 3 ragazzi scomparsi, per un momento di raccoglimento dedicato a ognuna delle vittime.

Successivamente verrà svolto il minuto di silenzio e la squadra rossonera indosserà il lutto al braccio. Infine verranno deposti dei fiori sotto il settore Curva Nord Franco Mancini, occupato come consuetudine dai giovani scomparsi. Il Foggia Calcio ha ringraziato il Catania FC per la rinuncia della propria quota parte dell’incasso prevista da regolamento (la trasferta verrà vietata ai tifosi rossazzurri). Gli abbonati avranno diritto ad accedere regolarmente all’impianto sportivo, ma la società rende noto che chiunque vorrà dare un contributo alle famiglie colpite dal lutto, potrà fare una donazione attraverso il seguente conto dedicato intestato a: CALCIO FOGGIA 1920 SRL – Iban: IT13A0103041540000001149267 – Bic: PASCITM1B86 – Causale: RACC. FONDI VIT. INCIDENTE 13 10 24.