Gelati e brioches da incubo nel bar catanese

BRONTE (CATANIA) – Scenario disastroso in un bar nella periferia ovest di Bronte, dove i carabinieri hanno trovato materiale in disuso e impolverato vicino a prodotti alimentari solitamente usati per la preparazione di gelati o per la farcitura di cornetti e brioches. C’erano anche 20 litri di olio in taniche di plastica non idonee alla sua conservazione. Questi alimenti, oltre a essere conservati correttamente, devono essere muniti di tracciabilità: ma in questo caso la 28enne titolare non aveva alcuna fattura di acquisto della merce, che peraltro non era stata custodita secondo norme igienico-sanitarie adeguate. I prodotti alimentari sono stati sequestrati e per la ragazza sono scattate due multe dell’importo complessivo di 3.500 euro.