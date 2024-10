CATANIA – È stato transennato e quindi non è percorribile il ponte sull’VIII strada nella zona industriale di Catania. Le condizioni precarie della struttura fatiscente, denunciate dall’Ugl metalmeccanici hanno indotto il Comune di Catania a un intervento urgente per garantire la sicurezza degli automobilisti. La decisione di chiudere al traffico il ponte è stata presa dopo un sopralluogo dei tecnici comunali. Transennato anche un tratto sottostante per la caduta di calcinacci dal parapetto.