Ai domiciliari con mannaia, katane e Uzi

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un 19enne di Mazara del Vallo sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico teneva in casa un contingente di armi piuttosto vario: un coltello a serramanico, tre katane di varie dimensioni, una mannaia, un nunchaku, una mazza da baseball e un’arma automatica softair Uzi priva di tappo rosso. Non solo: durante i controlli dei carabinieri, che anno trovato il ragazzo in stato di agitazione sono saltati fuori 150 grammi di cocaina, 10 di crack, 5 di marijuana e oltre un chilo di hashish suddiviso in 11 panetti. C’erano anche quasi 10.000 euro in contanti. Il 19enne è stato trasferito in carcere.