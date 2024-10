Catania: in fila con le auto per la droga, ma tra i clienti ci sono i carabinieri

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato due pusher pregiudicati di 40 e 29 anni, rispettivamente di Catania e di Belpasso. Teatro della vicenda la zona di via Capo Passero a San Giovanni Galermo. Uno con un borsello a tracolla, necessario per contenere il classico “kit per lo spaccio”, e l’altro con una radiotrasmittente in mano, costantemente in contatto con le vedette incaricate di segnalare la presenza delle forze dell’ordine, fermavano i passanti a bordo di auto o moto per proporre loro la merce.

Intorno alle 13 i militari hanno fatto scattare il blitz: si sono incolonnati con la loro auto “civetta” tra le macchine come “normali” clienti, mentre un’altra pattuglia, poco distante, era già pronta a intervenire per bloccare un eventuale tentativo di fuga. Quando i carabinieri si sono avvicinati con l’auto ai due pusher, questi senza fiutare la trappola hanno immediatamente illustrato la merce disponibile. In pochi istanti l’operazione si è messa in moto e i militari sono balzati fuori dall’auto di servizio, neutralizzando subito i malviventi. All’interno del borsello c’erano 8 dosi di crack, 17 di cocaina e 3 di marijuana, oltre a 940 euro.