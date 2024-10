Doppio cantiere sulla Pa-Ct: 10 km di fila

PALERMO – Domenica di passione per gli automobilisti in uscita da Palermo. Per due cantieri dell’Anas aperti tra Casteldaccia e Altavilla Milicia e tra Trabia e Termini Imerese in uscita dal capoluogo si sono formate oltre dieci chilometri di code. Per superare i restringimenti gli automobilisti hanno impiegato circa un’ora mezza. Le auto si sono incolonnate dall’ingresso in autostrada e fino al restringimento per rifare una parte di un viadotto. “I cantieri non sono stati comunicati da Anas – dice un automobilista – non si sa quanto dureranno. In questo tratto di autostrada ci sono sempre lavori. Prima allo svincolo di Termini Imerese adesso questo tappo a Casteldaccia che rende la vita impossibile ai pendolari e a quanti decidono di trascorrere una domenica organizzando una gita fuori porta che per oltre due ore si trascorre in coda”.