Ancora clima estivo in Sicilia, ma non per molto. Mentre tutta l’Italia gode di temperature molto miti, nell’Isola fino giovedì si veleggerà sempre intorno ai 30 gradi, ma da venerdì è previsto un netto peggioramento: da venerdì infatti le massime scenderanno di almeno 5-6 gradi, verso livelli più autunnali, e arriveranno temporali un po’ in tutta l’Isola.