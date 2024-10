A Catania la sceneggiata dei 3 ladri: presi

CATANIA – Costituivano un affiatato gruppo di “manolesta” i tre catanesi (un uomo di 42 anni e due donne di 29 e 40 anni) sorpresi e denunciati per furto dai carabinieri di Ognina. Questa volta il trio, già noto alle forze dell’ordine, aveva scelto come vittima la proprietaria di un negozio di via Messina, una 63enne che quando ha visto entrare i 3 all’interno del suo negozio, di certo non pensava avessero già un piano per rubarle la borsa.

I malviventi hanno agito secondo un collaudato copione che prevedeva che la 40enne facesse da palo mentre la 29enne, con il pretesto di guardare alcuni articoli in vendita, distoglieva l’attenzione della negoziante e il 42enne arraffava la borsa. La commerciante però si è subito accorta del furto e ha chiamato i militari. Attraverso i filmati di videosorveglianza della zona è stato ricostruito l’arrivo in negozio della ragazza e successivamente quello dei due complici a bordo di una Fiat Panda. Le immagini hanno permesso di individuare chiaramente la targa del veicolo e il giorno seguente l’auto è stata rintracciata in via Solferino. I tre malfattori erano all’interno e non hanno avuto il tempo di reagire.