Riparte il 25 ottobre la campagna di prevenzione cardiovascolare ‘Truck Tour Banca del Cuore’, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore. Nel prossimi 7 mesi il Jumbo Truck, progetto dell’Associazione medici cardiologi ospedalieri, tornerà a fare tappa nel cuore di 28 città italiane, tra le quali Catania, Vittoria e Trapani, per offrire ai cittadini uno screening cardiologico gratuito che comprende l’esame elettrocardiografico e aritmico ed esami del sangue per rilevare 9 parametri, tra cui colesterolo ldl, trigliceridi e emoglobina glicata. A tutti i cittadini che parteciperanno verrà consegnata una BancomHeart personale, una card che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle terapie assunte, agli stili di vita e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno custoditi in una cassaforte virtuale che consente di connettersi alla ‘Banca del Cuore’ per consultare o scaricare i propri dati clinici o metterli a disposizione del proprio medico.

“Finora – spiega Michele Gulizia ideatore del progetto e direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania – sono state distribuite oltre 80.000 BancomHeart ad altrettanti cittadini, permettendo di identificare un aumento di prevalenza di fibrillazione atriale e scompenso cardiaco, accertando molte forme asintomatiche e misconosciute di fibrillazione atriale in cittadini che non sapevano di soffrirne”. Il calendario è disponibile sul sito www.bancadelcuore.it. “Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità – spiega Domenico Gabrielli, presidente Fondazione per il Tuo cuore – ma sono in buona parte prevenibili, intervenendo su stili di vita che causano diabete, obesità, ipercolesterolemia e ipertensione”.