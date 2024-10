Cede intonaco in classe, ferito un bambino

SIRACUSA – Tragedia sfiorata stamattina all’istituto comprensivo Lombardo Radice di Siracusa, a due passi dal corso Gelone. A metà mattina parte dell’intonaco del tetto è venuta giù, colpendo un bambino al braccio. Infuriati i genitori, chiamati per prendere in anticipo i figli, che chiedono più sicurezza. Secondo loro, prima di riaprire la scuola dopo il maltempo di sabato scorso andavano fatte delle verifiche. Il dirigente scolastico, Alessandra Servito, ha detto che proprio un anno fa era stato impermeabilizzato il tetto. Sul posto i vigili del fuoco con i tecnici del Comune per tutti gli accertamenti.