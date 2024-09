Spesa ‘gratis’, ma il ladro è sfortunato

CATANIA – Non ha rivelato se lo scopo fosse quello di rivenderli o fare una scorta gratis, il 26enne arrestato dai carabinieri della stazione di Librino che ha rubato prodotti gastronomici particolarmente costosi all’interno di un supermercato nel quartiere Pigno. Il giovane catanese è entrato in un supermercato di via Acquicella Porto portando con sé una grossa busta in plastica rigida, si è soffermato vicino al banco frigo e, cercando di passare inosservato, ha velocemente selezionato i generi alimentari di maggior pregio, riponendoli nella borsa della spesa. Raggiunte le casse e approfittando della confusione, è però uscito senza pagare, passando dal varco riservato a chi non fa acquisti, con la pesante busta ben nascosta sotto la giacca. In quel momento, una pattuglia dei carabinieri era entrata nel parcheggio del market per dei controlli e, vedendolo uscire in tutta fretta dalle porte scorrevoli, si è insospettita.

Il ragazzo infatti, accortosi della presenza dei militari, ha subito fatto dietro front, rientrando nell’attività commerciale. I carabinieri hanno così deciso di verificare se stesse tentando di allontanarsi dall’uscita secondaria dell’attività, quella che si affaccia sugli attigui parcheggi coperti. Infatti così è stato visto che poco dopo è entrato negli spazi coperti riservati alle auto dei clienti, abbandonando la pesante busta negli stalli dei carrelli e fuggendo a passo spedito. Bloccato e identificato, i militari hanno recuperato anche la refurtiva, del valore commerciale di oltre 300 euro. Tutta la merce è stata subito riconsegnata al responsabile del negozio, mentre il 26enne è stato arrestato per furto aggravato.