Catania: due stop e due rientri

Il Catania ha cominciato la preparazione per la sfida casalinga con il Picerno. Sabato prossimo, alle 20.45 al Massimino, si sfideranno due formazioni appaiate in vetta a quota 7 insieme con Cerignola e Sorrento.

Toscano dovrà fare a meno di Ierardi, che verrà fermato per un turno dopo il rosso per doppia ammonizione rimediato a Biella, e Di Tacchio, bloccato da un problema muscolare al flessore della gamba destra (gli accertamenti strumentali definiranno meglio l’entità dello stop, al momento stimabile in circa venti giorni). Inevitabili, quindi, almeno due modifiche nella formazione titolare. In difesa è pronto Quaini, a centrocampo spazio a De Rose.

Dei sei indisponibili in occasione della trasferta contro la Juventus Next Gen sono attesi tra i convocati Gega e Jimenez. Maggiore cautela e tempistiche differenti per D’Andrea, Montalto, Popovic e Verna.

In occasione di Catania-Picerno, come abitudine, Telecolor, dalle 20.15, proporrà tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855. Differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner.