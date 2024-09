Armi e droga nella casa di San Cristoforo

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato 61enne per detenzione abusiva di armi clandestine e munizioni e detenzione ai fini spaccio di droga. In un appartamento in affitto di via Trovatelli, nel cuore del quartiere San Cristoforo, stoccava droga e nascondeva armi clandestine. I militari, mimetizzati tra la gente nei pressi della palazzina, hanno visto l’uomo che stava per rientrare in casa e hanno fatto scattare il blitz bloccandolo. Nascoste all’interno del cassettone del letto matrimoniale della camera da letto sono stati trovati una scacciacani con canna modificata e resa funzionante, un revolver Maripen calibro 38SW corto, privo di matricola, con canna tagliata in modo da essere più facilmente occultabile e trasportabile in tasca, alcune munizioni corrispondenti alle due armi e diverse dosi di marijuana amnesia. Armi, droga e munizioni sono state sequestrate, mentre per il 61enne è scattata la misura dell’obbligo di dimora.