SIRACUSA – E’ stato inaugurato questa mattina ha inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. L’arcivescovo Francesco Lomanto ha benedetto la struttura, che rientra nella sede originaria, nella quale sono stati realizzati interventi di rifunzionalizzazione e ampliamento, completati dopo che è diventata operativa, poco meno di tre mesi fa, la nuova e adiacente palazzina di terapia intensiva. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione di 495 mq della struttura e la creazione di una nuova holding area di 494 mq, oltre a spazi aggiuntivi per un posto di polizia (75 mq), una radiologia con Tac dedicata (85 mq) e una sala d’attesa biofilica (113 mq) progettata per favorire il benessere e ridurre lo stress grazie all’integrazione di elementi naturali, come luce, piante, vista su spazi verdi, ventilazione naturale e sedute ergonomiche.

L’intervento, per una spesa complessiva di 1,2 milioni di euro, ha previsto l’attivazione di 18 posti letto, 6 dei quali per l’osservazione breve intensiva (obi) e 12 nella holding area. In futuro è previsto un altro ampliamento del pronto soccorso per la creazione di ulteriori posti letto da destinare anche alla Stroke Unit, per un costo stimato di 6,78 milioni nell’ambito del piano di potenziamento delle strutture ospedaliere siciliane varato dalla Regione e finanziato con i fondi ex decreto legge 34/2020. Con le medesime risorse è stata finanziata e realizzata la nuova palazzina di terapia intensiva, attivata lo scorso giugno, costruita nell’ex parcheggio ovest dell’ospedale. Ha una superficie di 1.260 mq su due piani, ospita 24 posti letto, ed è dotata di una Tac e una diagnostica radiologica all’avanguardia. All’inaugurazione era presente anche il governatore Renato Schifani.