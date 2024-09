La vergogna della Brancati: ‘Sventrata e zeppa di rifiuti’

CATANIA – “Da anni l’ex scuola Brancati di Librino è abbandonata ma gli atti vandalici e l’abbandono di tonnellate di rifiuti potrebbe andare avanti fino a quando la struttura non crollerà oppure non si svilupperà un terribile incendio”. A ribadirlo è il consigliere comunale Andrea Cardello. “Percorrendo l’Asse, per raggiungere l’aeroporto o il quartiere di Librino, è impossibile non notare le montagne di spazzatura che bloccano l’ingresso di questa mostruosità letteralmente sventrata dai ladri che si sono portati via tutto”.

Cardello sottolinea “l’incubo che vivono gli abitanti della zona vedendo smontata l’ex scuola pezzo dopo pezzo e riempita di materiali altamente inquinanti, infiammabili ed estremamente pericolosi. Un luogo dove chiunque può accedere. Molti immobili a Catania sono stati riqualificati grazie all’utilizzo dei fondi del Pnrr o piani europei: la stessa dev’essere fatta per recuperare l’ex Brancati di Librino”.