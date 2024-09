Mattina e sera: a Catania il doppio colpo del ladro di karaoke

CATANIA – Ha rubato i due apparecchi per il karaoke dagli scaffali di un negozio di un noto centro commerciale in zona Pigno ma è stato incastrato dai sistemi di videosorveglianza che hanno consentito alla polizia di Catania di individuarlo. La vicenda ha come protagonista un 19enne con precedenti. Il ragazzo a mezzogiorno è entrato nel negozio rubando il primo apparecchio elettronico, per poi ritornare la sera nello stesso negozio, approfittando dell’orario di chiusura, per rubare il secondo. Una volta individuato è stato denunciato.