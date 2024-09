LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – A Lampedusa una porzione di scogliera di ponente, subito dopo l’Albero del Sole, è crollata all’improvviso. Non ci sono feriti perché, nell’esatto momento del cedimento, non c’erano imbarcazioni sotto il tratto di costa. Grande l’allarme degli isolani: in tanti si sono precipitati nella zona per constatare cosa è accaduto. “Sono in corso verifiche da parte della capitaneria di porto per stabilire se ci siano rischi di ulteriori cedimenti”, dice il sindaco Filippo Mannino.