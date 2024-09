E’ stato annunciato il cast del musical ‘Mare Fuori’, lo show musicale tratto dall’omonima fiction di Rai Due che torna in Sicilia con la regia di Alessandro Siani. Il tour invernale arriverà prima a Catania al Teatro Metropolitan sabato 2 novembre e poi a Palermo al Teatro Biondo martedì 5 novembre. Dopo i 60 sold out su 62 spettacoli, ritroveremo Antonio Orefice nel ruolo di Totò, Maria Esposito con la sua interpretazione di Rosa Ricci e il vincitore di amici 2023 Mattia Zenzola. Non mancherà il cantautore Andrea Sannino nel ruolo dell’educatore, e diversamente dalla serie, nel musical Mare Fuori il suo personaggio sarà centrale nella dinamica della storia.

Ci saranno anche nei panni dei loro personaggi diversi attori presenti nella serie tv dei record, tra cui Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D’Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Benedetta Vari, Anna Capasso, Fabio Alterio. La trama dello spettacolo teatrale è molto vicina a quello che abbiamo visto in tv, ma ha comunque nuovi spunti. Ci sono detenuti, guardie ed educatori, le cui vite si intrecciano tra le sbarre del carcere minorile di Nisida per portare in scena storie di vita quotidiana anche a volte molto dolorose.