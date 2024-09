CATANIA – Tre parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi a Catania in questo fine settimana. Multati un 58enne catanese, trovato in via Plebiscito, e un 26enne romeno in piazza Manganelli. Per i due è scattato anche il sequestro del denaro in loro possesso. Denunciato un 44enne catanese, conosciuto alle forze dell’ordine per la sua attività di parcheggiatore abusivo, per l’inosservanza del Dacur, provvedimento con il quale gli è stata inibita la possibilità di frequentare la via Dusmet, dove è stato notato.