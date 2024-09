Prova a scappare: arrestato con la droga tra le gambe

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato un 38enne incensurato di Aci Catena per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari in via Tavolone hanno notato due auto, una Bmw e una Fiat Punto affiancate, con opposta direzione di marcia, e i conducenti, entrambi con il braccio teso fuori dal finestrino, come se stessero effettuando uno scambio. Intuendo che si trattasse di spaccio, i carabinieri hanno subito fatto inversione di marcia. Il conducente della Bmw, capita la loro intenzione, ha dato subito gas al motore riuscendo a far perdere le sue tracce. Anche il 38enne, autista della Fiat Punto, ha accelerato per fuggire ma, per lui, non c’è stato scampo ed è stato bloccato dai carabinieri che gli hanno sbarrato la strada con l’auto di servizio. Sceso dall’auto, il 38enne si è appoggiato allo sportello, assumendo però una posizione innaturale, infatti stringeva le gambe una bustina con 15 dosi di cocaina.