A Picanello deposito illegale di bombole

CATANIA – I carabinieri di Catania Ognina, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno scoperto un deposito abusivo di bombole gpl a Picanello, denunciando il proprietario 51enne per omessa denuncia di materie esplodenti e omessa richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Il deposito era in un cortile situato tra due palazzi, privo dei requisiti antincendio previsti. I militari hanno trovato 330 bombole di gpl della capacità di 24 litri ciascuna, di cui 220 piene, per un contenuto complessivo di 3.300 chili di gas. Al termine degli accertamenti, per il titolare è scattata la denuncia penale, e gli è anche stata intimata l’immediata rimozione delle bombole che sono state trasportate in un deposito idoneo.