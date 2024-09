CATANIA – I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio che ha interessato i contatori elettrici di un edificio condominiale in viale Ruggero di Lauria a Ognina. Sul posto sono intervenute la squadra del distaccamento Nord e una inviata dalla sede centrale, oltre a un’autoscala e personale del Nucleo Nbcr per il monitoraggio dei prodotti della combustione. L’incendio è stato domato e l’edificio, che ospita anche numerosi uffici, è stato messo in sicurezza. Il fumo e i prodotti della combustione hanno interamente invaso il vano scale e si stanno utilizzando dei grossi ventilatori per rendere le scale nuovamente fruibili agli occupanti dell’edificio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia, personale del 118 e di Enel distribuzione.